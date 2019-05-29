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Абсолютна чемпіонка світу в турнірі Arnold Classic Оксана Оробець розповіла про стратегію успіху

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Абсолютна чемпіонка світу з фітнесу Оксана Оробець зазначила, що їй було дуже приємна та увага, яка була прикута до її перемоги у престижному турнірі Arnold Classic Africa IFBB Elite Pro в категорії жіночий фітнес. Вона зізналась, що ця перемога була третьою, з п'яти турнірів Arnold Classic, в яких вона брала учать.

Спортсменка наголосила, що для того, аби стати однією з найтитулованіших спортсменок світу, потрібно лише мати переможну стратегію. За її словами, цей вид спорту, не просто "конкурс краси", в якому спортсмени демонструють свою фізичну форму, але й, в одному з етапів, мають продемонструвати спортивні можливості в акробатиці та хореографії. Так, як зазначила українська чемпіонка, спортсмени мають не тільки демонструвати своє тіло, але й те, як вони з ним вправляються.

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