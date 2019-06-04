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Абітурієнти з ОРДЛО: озвучені побоювання щодо джерел існування

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Голова Громадської Ради при Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Геннадій Борисичев зазначив, що в разі спрощення системи вступу до українських вишів та відміни ЗНО для підлітків з окупованих районів Донбасу, це створить шанс для отримання ними освіти на підконтрольній території України.

Проте, він наголосив, що такі підлітки потребують матеріальної підтримки з боку батьків для свого існування і питання, за який кошт вони будуть жити в інших містах, лишається відкритим.

Так, за його словами, у переважної більшості таких батьків, які живуть в ОРДЛО, немає роботи, а ті, хто її мають отримують гроші у сумі, приблизно 4500-5000 гривень.

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