Абдул Карім - талановитий ролер і вчитель
Абдул Карім Хабіаряман – виходець з Бурунді, в віці 28 років переїхав до Руанди, щоб присвятити своє життя спорту і дітям.
Абдул був змушений покинути рідну країну в зв'язку з постійними політичними і економічними заворушеннями, що не дозволяло молодому спортсмену реалізувати свій потенціал. При переїзді він прихопив з собою роликові ковзани, що в подальшому сильно змінило його життя.
Абдул Карім - талановитий ролер і вчитель
скріншот з відео
Абдул Карім - талановитий ролер і вчитель
скріншот з відео
Карім позитивний, доброзичливий чоловік, який виконує різні трюки на дорозі, тим самим приковуючи увагу місцевої молоді.
Завдяки його таланту і позитивному настрою, руандійські заможні батьки найняли його для навчання власних дітей. Він благополучно скористався такою можливістю і зараз навчає підлітків катання на роликових ковзанах.
Він навіть почав проводити змагання з вільної їзді на роликових ковзанах, що в умовах Африки не так то й просто. Околиці міст, в яких проводяться змагання, не завжди мають асфальтне покриття.
Абдул Карім - талановитий ролер і вчитель
скріншот з відео
Абдул Карім - талановитий ролер і вчитель
скріншот з відео
"Побиті тротуари, нерівні дороги і піщані стежки – це перешкоди які роблять з моїх підопічних справжніх воїнів як на асфальті так і в житті", - говорить Абдул.
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