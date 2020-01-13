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13 січня • оновлено в 11:42
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А суддя сказав, що йому до *%@**: військовий експерт про справу Антоненка

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Військовий експерт Юрій Колесников у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував затримання підозрюваних у справі вбивства Аміни Окуєвої.

"Пан Арсен Аваков посилається на ДНК, вилучені зі зброї. Я вас здивую, але скажу, що ДНК вилучається не зі зброї, а з біологічних матеріалів. І я взагалі не зовсім розумію, як вони могли вилучити ДНК з поверхні зброї, яка вкрита лужним активом. Знову ж таки, яким чином вбивці не залишили відбитків, але залишили ДНК? Також питання викликає походження тих біоматеріалів, з яких вилучені дані ДНК", - заявив Юрій Колесников.

Він додав, що МВС створює ситуації, коли при всіх запитаннях до доказів суд цього просто на помічає.

"Наприклад, якщо згадати суд над Riffmaster-ом, то на пряме запитання, невже суддя не помічає, що підозрюваний у залі та чоловік на відео різного зросту, суддя відповів що йому до... До того слова, яке не можна озвучувати в етері телеканалу", - зазначив Колесников.

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Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Студія OBOZREVATEL
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Юрій Колесніков
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