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29 січня • оновлено в 12:56
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А ми попереджали: хто і скільки заробить на кодуванні супутникового ТБ-сигналу

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Нарешті, українське телебачення хоч раз в житті зробило те що обіцяло, але це не точно!

Вдихніть і видихніть, збагатіть мозок киснем, і прийміть як факт: посеред ночі у відомому напрямку зникло українське телебачення. Тепер потіючи чекає, чи ви його наздоженете і, нарешті, будете платити за "протерміновані товари".

Українські продюсери не просто так відстрілюють собі ногу. Якщо не зможуть заробити на контенті і не змусять вас за нього платити - будуть смоктати лапу! Вони будуть маніпулювати вами використовувати сльози, будуть прикидатися безхатьками та жебраками.

Тримайтеся, не ведіться на цю гру, в якій виграєте знов не ви.

Дивіться з понеділка по п'ятницю о 9:00 на ObozTV ранкове шоу "О, Крапівіна!"

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