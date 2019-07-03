А караван іде ... | Альо, гараж! REBOOT #278

А караван іде ... | Альо, гараж! REBOOT #278205
Депутати щосили намагаються довести - це не наша делегація в Парламентській Асамблеї Ради Європи, профукала все що можна було профукати, а погані європарламентарі-запроданці продали Україну Росії за тридцять срібняків…
Олег Вінник, нарешті визначився за гроші якої політсили цього літа, він буде їздити селами та селищами з концертами… Рішення Верховного Суду України від першого липня поточного року. Громадянин Клюєв в Законі, і має право обиратися до Вищого Законодавчого органу країни. Крапка.
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