"Профанація": експерт про провал стратегії 20/20 по видобутку газу в Україні

Продовжуємо обговорювати газову тему з гостем студії – експертом з економічних питань Марією Яковлєвою.

Першу частину ефіру можна подивитися тут.

Поговоримо про заяву керівника газового напряму "Нафтогазу" Андрія Фаворова, який запропонував міністру енергетики Ігорю Насалику зустрітися в боксерському поєдинку. Що приховано за цими словами?

А що насправді необхідно Україні? Експерт розповідає про видобуток власного газу і провал програми "20/20" від "Укргазвидобування" і нагадує, як компанія просила три мільярди доларів на закупівлю 60 бурових верстатів:

"... І тільки кілька експертів поставили питання: "А де ви їх бурити будете?" У вас є дані геологічної розвідки? Ні. "Укргазвидобування" за останні 10 років геологічну розвідку не проводило, гроші в це не вкладало. Так де бурити будете? Було одразу зрозуміло, що це профанація. Минуло три роки. Три роки знадобилося нашому професійному уряду, щоб переконатися, що це профанація".

Також обговорюємо ідею Варшави об'єднати польську і українську ГТС: у чому її переваги і недоліки.

Як використати ситуацію і рухатися вперед? Які стратегії розвитку і майбутнє української ГТС? Дізнайтеся більше про стан справ в українській газовій сфері з цього випуску Студії Obozrevatel.

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