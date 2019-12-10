98% усіх таксі зараз поза законом: народний депутат

Народний депутат України Володимир Крейденко у прямому етері на ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Він прокоментував ситуацію з таксі в Україні та можливе запровадження нового закону, який регулюватиме ринок таксі.

"Якраз я є основним ініціатором цього закону. Я консультуюсь із основними перевізниками "Уклон", "Убер", "Болт" та іншими. Зараз дуже багато питань, які не врегульовані законом. Зараз 98% всіх таксі знаходяться поза законом. немає страхування дл пасажирів, проходженя техогляду автомобілями, має бути відповідальність, якщо таксі не довезло пасажира до місьця призначення. Ми хочемо почути всі побажання, всі перестороги з усіх сторін і перевізників, і пасажирів. Я хочу запровадити єдиний кабінет перевізника. куди перевізник вноситиме свої дані. адже зараз ми сідаємо в авто і не знаємо, який водій нас везе і чи є у нього взагалі посвідчення водія, чи він був судимий і т.п.", - заявив народний депутат.

Він передбачає, що новий закон має розпочати роботу орієнтовно через рік.

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