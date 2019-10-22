''95 квартал'' і хор Верьовки: відомо про другий спільний виступ

В одному з відео-вибачень, які давав Зиновій Корінець, художній керівник Національного академічного народного хору імені Григорія Верьовки, він згадував про те, що художній колектив брав участь зі "Студією "95 квартал" у двох знімальних днях.

Як виявилось, другим спільним номером, який був записаний наступного дня і, очевидно, буде використаний у наступних програмах "95 квартал", був виступ ще одного актора "Студії", Юрія Ткача, який зображає на сцені усі можливі стереотипні вади українця.

Не відомо, чи вийде цей номер після скандалу з виступом хору та Євгена Кошевого, проте нам вдалося дізнатися про пісню, під яку був поставлений цей номер, та розшукати фото із запису програми.

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