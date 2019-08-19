9 померлих від пожежі в Одесі: затриманий лише керівник готелю

Прес-секретарка прокурора Одеської області Інна Верба повідомила про нові деталі розслідування у справі щодо пожежі в одеському готелі "Токіо Стар".

Вона спростувала інформацію щодо затримання трьох осіб. Ця інформація, за її словами, не відповідає дійсності. Верба заявила, що не знає, чому ця інформація розповсюджується в інтернеті.

Офіційно затримано і статус підозрюваного має одна людина, заявила прес-секретарка – це фактичний власник готелю, де сталася пожежа, що забрала життя 9 людей. Зараз він уже має статус підозрюваного. Вчора фактичному власнику повідомили про підозру, сьогодні прокуратура звертатиметься до суду із обранням запобіжного заходу. Йому інкримінують порушення правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки.

Слідчі зараз працюють, зазначила Верба. Основна версія – це загорання щитка у пральні. Версія про те, що було вбивство, і пожежа була, щоб приховати вбивство, слідчими вже відкинута. Вони провели експертні дослідження з тілами. Всі люди загинули в наслідок пожежі.

Верба також повідомила, що вже розпочато розслідування за 367 статтею КК України – "службова недбалість". Це розслідування здійснює ДБР (Державне бюро розслідувань) з територіальним управлінням у Миколаєві. У межах цього кримінального провадження відпрацьовується законність дій, бездіяльність співробітників ДТСН та інших контролюючих органів.

Затриманому керівнику готелю, за словами Верби, сьогодні мають обрати запобіжний захід. Це відбудеться після того, як завезуть клопотання до суду, його зареєструють та буде авторозподіл. Експерт зазначила, що вже сьогодні після обіду буде розглядатися сама санкція.

Вона висловила сумніви, що буде йти мова про заставу і порадила дочекатися самої санкції, щоб не впливати негативним чином на розгляд справи і на сам суд.

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