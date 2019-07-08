8 липня Поребрик News: ''Лошарік'' потонув

Катастрофа з атомним підводним човном типу АС-12 "Лошарік", внаслідок якої загинуло 14 російських моряків, могла трапиться через випробування секретної зброї Кремля – підводного безпілотника "Посейдон".

Таку версію на своїй сторінці в Facebook висловив російський військовий експерт Анталоій Несміян (Ель-Мюрид). Він процитував повідомлення, яке побачив в одному з Telegram-каналів, що в день похорону 14 загиблих моряків "... один їх високопоставлених військових розповів, що вони "не допустили катастрофи планетарного масштабу".

"Якщо сказане - не для красного слівця, то найімовірніше, мова може йти про випробування "Посейдона" - путінської чудо-зброї на атомній тязі. Буквально два тижні тому Путін повідомляв, що випробування наближаються до завершення. Можливо, щось пішло дуже не так, наслідком чого і стала катастрофа", – вважає військовий експерт.

За його словами, тренд на повне замовчування того, що сталося, цілком очевидний. З новин аварія випала, як рядовий пожежа.

"По всій видимості, справа не тільки в престижі ВМФ, а хвиля занепокоєння, що реалізувалася в пожежних засіданнях всіх світових служб стратегічної безпеки в момент аварії, була цілком обгрунтованою", – зазначив Несміянов.

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