8 квітня Порєбрік News: в РПЦ з'явився новий єпископ - полковник ракетних військ

Патріарх РПЦ Кирило (Володимир Гундяєв) продовжує ставити експерименти над церквою: на днях єпископом Клинским він призначив полковника ракетних військ Сергія Привалова, який навіть не прийняв чернечий постриг. Кажуть, все вирішили зробити в один день; і в ченці полковника постригти, і в єпископи звести. Користувачі інтернету вже нарекли нового священика РПЦ - Єпископ Ракетний

Донині підполковник Привалов очолював Синодальний відділ зі зв'язків зі Збройними силами та правоохоронними органами. Інакше кажучи, був головним відповідальним зі зв'язки із силовиками. За своєю суттю, це посада адміністративна, але, як видно, цим напрямком вирішено надати особливі духовні вимір і вагу - відповідальний по зв'язках з силовиками тепер повинен бути не якимось там церковним бюрократом, а цілим єпископом.

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