73-річний Барі Алібасов стане татом: відео з вагітною обраницею

Obozrevatel Відео 13:45, 22.11.2020
Коментувати
Відео

Дивіться також

Терористи на Донбасі влаштували провокацію, обстрілявши військових ОС

Зеленському в "Феофанію" привезли шини й асфальт: як відбувся "антикоронавірусний" автопробіг. Фото та відео

Рятували пацієнтів від COVID-19, а себе не вберегли: історії лікарів, які загинули від коронавірусу в Україні

У Росії відповіли на заклик Санду вивести війська з Придністров'я

Сумщину несподівано завалило снігом. Приголомшливі фото