Студія OBOZREVATEL: новини міжнародної преси

Ведучі прямого етеру ObozTV Марина Клим та Денис Похила зробили огляд найцікавіших новин міжнародної преси.

Президентські вибори в США у 2020 році. Мала Харіс повідомила, що знімається з виборів.

Суперники Трампа сходять з дистанції

Демократи починають усувати Джо Байдена з першого місця, замість нього вони почали підтримувати Піта Бутіджича

Трам провів пресконференцію з Макроном: говорили про Україну та НАТО

Сербія відмовилась купувати зброю у РФ

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