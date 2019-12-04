Студія OBOZREVATEL: новини міжнародної преси
Ведучі прямого етеру ObozTV Марина Клим та Денис Похила зробили огляд найцікавіших новин міжнародної преси.
Президентські вибори в США у 2020 році. Мала Харіс повідомила, що знімається з виборів.
Суперники Трампа сходять з дистанції
Демократи починають усувати Джо Байдена з першого місця, замість нього вони почали підтримувати Піта Бутіджича
Трам провів пресконференцію з Макроном: говорили про Україну та НАТО
Сербія відмовилась купувати зброю у РФ
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