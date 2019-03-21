7 питань про оборону | ч.3

15 березня 2019-го четверо кандидатів у президенти і п’ятеро представників кандидатів взяли участь у ток-шоу з обговорення проблем корупції у секторі оборони. До дискусії запросили кандидатів у Президенти та їхніх представників з числа тих, хто надав відповіді на Запитальник НАКО. Захід був ініційований Незалежним антикорупційним комітетом з питань оборони у співпраці з ObozTV і за підтримки New Media Development Group NFP.

У ток-шоу взяли участь кандидати у Президенти України: Геннадій Балашов, Роман Безсмертний, Руслан Кошулинський, Віталій Купрій. Також долучилися представники кандидатів: Андрій Сенченко – координатор Воєнного кабінету Юлії Тимошенко; Руслан Рябошапка – представник Володимира Зеленського, Іван Апаршин – народний депутат України, представник Анатолія Гриценка; Олександр Поліщук – член партії "Укроп", представник Олександра Шевченко; Тарас Пастух, народний депутат України, представник Андрія Садового.

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