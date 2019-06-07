7 червня: огляд новин спорту

7 червня: огляд новин спорту27Читати матеріал російською
Збірна України U-18 вилетіла з кубку світу 3х3.
Українки провели відкрите тренування перед Євробаскетом-2019.
Збірна Нідерландів з футболу здійснила камбек в матчі з Англією та вийшла у фінал Ліги націй.
Офіційно: Олександр Хацкевич підписав новий контракт з "Динамо".
Чернігівська "Десна" придбала Калітвінцева.
В Парижі заарештували віце-президента FIFA.
Українець виграв золото "Діамантової ліги".
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