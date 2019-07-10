65 млрд гривень компенсації: експерт пояснив, чому українці можу не повернути переплату за комунальні послуги

Експерт з енергетичних питань Юрій Корольчук зазначив, що рішення Шостого апеляційного адміністративного суду, що підтвердив незаконність рішення про підвищення тарифів на газ і тепло, можна логічно обґрунтувати та пояснити, але, на його переконання, залишається проблема його імплементації.

Так, за його словами, переплата споживачами, за попередніми підрахунками, склала приблизно 65 млрд гривень, які населення та теплокомуненерго мали б отримати назад. Але, він нагадав, що суд розглядав постанову уряду, яка, на час розгляду судом, була вже скасована самим урядом.

Тому він передбачає, що уряд буде апелювати у вищих судових інстанціях про те, що постанова була нечинною і не регулює ціну на газ.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал