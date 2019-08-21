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62 роки тому українці Корольов та Глушко успішно запустили першу ракету

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21 серпня 1957 року стався перший успішний запуск міжконтинентальної балістичної ракеты Р-7 за конструкцією українця С.П. Королёва із двигунами, розробленими українцем В.П. Глушко.

Технології, які українці розробили та запровадили далекого 1957 року використовуються і сьогодні. Ракети та двигуни для того запуску розроблялись виключно з воєнними цілями, більшою мірою для того, щоб налякати потенційного супротивника.

Пізніше ракети, розроблені Корольовим за зразком Р-7 були використані для виведення на орбіту Землі першого супутника та першого космонавта Юрія Гагаріна.

Сьогодні ракети, які доставляють вантаж та космонавтів на МКС, фактично є "онуками" ракети Р-7, яку ще в середині ХХ століття розробили та успішно застосували українці Корольов та Глушко.

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