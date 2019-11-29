60% усіх кібернетичних атак здійснюють російські хакери: експертка з інформаційного захисту

Експертка з інформаційної політики та кібернитичного захисту Елліна Шнурко-Табакова у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Вона прокоментувала розвиток інформаційного суспільства в Україні.

"Є хакери, які відстежують усі можливі дірки на різноманітних сайтах по всьому світу. Якщо ваш сайт перетнув якусь межу відвідуваності, то він може стати цікавим для розповсюдження вірусів або стати частиною бот-мережі. Згідно до багатьох досліджень, Україна займає одне з перших місць серед країн, які страждають від кібернетичних атак, і близько 60% з них, це атаки, які здійснюють кібернетичні війська РФ", - заявила Елліна Шнурко-Табакова.

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