6-річний хлопчик з Донбасу розповів про життя на лінії фронту

Відео 17:20, 12.06.2020
Коментувати
Відео

Дивіться також

Кулеба висловився про можливість створення національних автономій в Україні

"Мовчати не буду!": Омелян назвав причину обшуку в його будинку

Кабмін схвалив створення нових районів в Україні: як і коли зміниться карта

Подвійне громадянство, особливий статус Донбасу та друга мова: які можливості відкриває закон про референдум

Партія Медведчука привітала окупантів із Днем Росії від імені українців