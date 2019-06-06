6 червня Порєбрік News: Путіна знову не запросили в Європу

6 червня Порєбрік News: Путіна знову не запросили в Європу30Читати матеріал російською
Президента Росії Володимира Путіна вперше за 15 років не запросили на пам'ятні заходи з нагоди 75-річчя початку Нормандської операції або операції союзників Overlord у Другій світовій війні.
Урочистості пройдуть 5 червня на півдні Англії та 6 червня на узбережжі французької Нормандії, повідомляє Укрінформ.
Участь в заходах, окрім британської сторони, також візьмуть представники інших держав-учасників Нормандської операції: США, Канади, Франції, Австралії, Нової Зеландії, Бельгії, Польщі, Норвегії, Данії, Нідерландів, Греції, Словаччини, Чехії. Німеччина також запрошена.
При цьому президента Росії Путіна вперше, починаючи з 2004 року, не запросили на подію. На основних подіях, які пройдуть в англійському портовому місті Портсмут та на узбережжі французької Нормандії, будуть присутні прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Ангела Меркель, президент США Дональд Трамп.
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