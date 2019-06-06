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6 червня: огляд останніх новин і новин спорту

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Верховна Рада внесла правки до закону про тимчасові слідчі комісії.

Катастрова МН-17: з'явились нові докази проти Росії.

Мер американського міста закликав "вбивати геїв".

У Нідерландах 17-річна жертва сексуального насильства домоглася дозволу на евтаназію.

Кіт Терези Мей ледь не зірвав візит президента США Дональда Трампа.

Українці вийшли в чвертьфінал Кубку світу 3х3.

Ліга націй: Португалія розгромила Швейцарію.

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