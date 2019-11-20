ПОРЄБРІК: Патріарху РПЦ Кирилу (Гундяєву) 73 роки

Патріарх РПЦ Кирило 20 листопада відзначається свій день народження.

Йому виповнюється 73 роки. У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив нагадати, як Кирилу вдалося зробити кар'єру в Росії і як виглядає його розкішне майно.

Свого часу Кирило Гундяєв зробив успішну кар'єру в Російській православній церкві. У 90-ті роки він був митрополитом Смоленським і Калінінградським і першим в Росії священиком, який пропагував християнські ідеї через ЗМІ. Особливою відомою була його програма "Слово пастиря".

З 2009 року і до сих пір Кирило займає місце патріарха Московського і всієї Русі. Однак журналісти часто пишуть про те, що глава РПЦ в своєму немолодому віці живе на широку ногу.

Резиденція патріарха Кирила

Офіційною резиденцією патріарха вважається особняк в селищі Передєлкіно під Москвою. 3-поверховий будинок розміщений на ділянці площею в 2,5 гектара.

Крім основного будинку, на території резиденції патріарха Московського – багато додаткових будівель. Це, крім особистих апартаментів, кімнати для гостей, домова церква, спортивний та оздоровчий комплекс, господарські приміщення, бокс для зберігання продуктів.

Також на території резиденції Кирила є паркова зона зі скульптурами, ставок, різні господарські споруди.

В інтер'єрі садиби – багато ексклюзивних меблів, багато з яке привезені з Італії. Фасад нагадує Теремний палац у Кремлі.

Крім того, Кирило часто зупиняється на Валаамі, в Свято-Даниловому монастирі. Є у патріарха РПЦ резиденції і на Рубльовці, на Соловках, у Троїце-Ликові.

А нещодавно ЗМІ писали, що духовно-просвітницький центр РПЦ, який будується в районі Геленджика, нібито насправді повинен стати дачею для літнього відпочинку патріарха.

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