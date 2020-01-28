6 200 км доріг за 2020 рік: народний депутат про плани уряду

Народний депутат України, "Слуга Народу", член Комітету Верховної Ради з питань бюджету Арсеній Пушкаренко у прямому етері ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки".

Він прокоментував заяви прем'єр-міністра України Олексія Гончарука про будівництво 4000 кілометрів доріг в Україні.

"За рік ми не зможемо побудувати всі дороги, і якщо ми говоримо про кошти, то 70-80% іде на будівництво нових доріг, а решта йде на утримання інших доріг, які будуть побудовані вже у наступних роках. Усі кошти вже є на рахунках держави, надходження вже відбулося, просто вчора це не було анонсовано. Я думаю, що коли вони поступлять у розпорядження "Укравтодору", він доповість про це. Загалом це 90 млрд на 2020 рік. Для порівняння у 2018 році на дороги виділялося 6,7 млрд гривень", - заявив депутат.

Він також додав, що 70% керівництва обласних "Укравтодорів" замінені, тому більше не буде тендерів, прописаних під конкретні компанії.

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