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16 серпня • оновлено в 12:01
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52 автобуса їдуть до Мінська з Гомельської області

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Автор
Мирослав Семенюк Мирослав Семенюк
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