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500 тонн кавунів до Дня Незалежності привезли у столицю

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З Херсонської області до Києва на баржі доставляють 500 тонн кавунів та 40 тонн динь.

Ціни на них анонсують від 4 гривень. І уперше цим рейсом до київських супермаркетів доправлять сорт кавунів без насіння. Їх продаватимуть дорожче, ніж звичайні. Масово ці продукти можна буде придбати вже завтра - на День Незалежності України. Баржа із херсонськими кавунами йшла до Києва майже тиждень. "Смугастий рейс" проводжали ледь не всією областю, адже кавун для Херсонщини - візитівка.

Голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв заявив, що херсонські помідори, огірки та кавуни є найкращими за своєю якістю та найсмачнішими. Самі херсонці застерігають від підробок і радять перевіряти походження ягоди перед купівлею.

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