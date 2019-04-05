5 квітня Порєбрік News: у Прилєпіна загострення – знову марить

Російський письменник Захар Прилєпін, який воював у лавах терористів "ДНР", заявив, що його словами, "його людина", яка працює у виборчій комісії, говорить, що "в лівобережній Україні половина населення точно буде з квітами нас зустрічати", — самовпевнено підкреслив Прилєпін.

Свої неадекватні висновки він заснував на підсумках голосування в першому турі виборів жителів одного з населених пунктів Донбасу. Роздумами з цього приводу бойовик поділився на особистій сторінці у одній із соцмереж.

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