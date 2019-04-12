5-хвилинна телефонна розмова Зеленського і Порошенко закінчилася скандалом

Кандидат у президенти Володимир Зеленський влаштував перепалку у прямому ефірі зі своїм опонентом у виборчих перегонах, чинним главою України Петром Порошенком. Суперечка розгорілася в рамках програми "Право на владу". Прозвучали взаємні звинувачення.

Порошенко запропонував Зеленському приїхати у студію телеканалу "1+1" на дебати. Із шоуменом вдалося зв'язатися за допомогою телефону. Як виявилося, він уже прибув до Парижа на зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном, призначену на 12 квітня.

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