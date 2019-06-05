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5 червня Порєбрік News: ''неприпустима поведінка'' українця за версією Кремль-ТВ

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В ефірі пропагандистського телеканалу "Росія 1" одіозний одеський письменник Всеволод Непогодін відзначився випадом на адресу так званого начальника "прес-служби народної міліції ДНР" Данила Безсонова, після чого українця вигнали зі студії.

Під час відомої своєю брехнею про Україну передачі "60 хвилин" показали пряме включення з окупованого Донецька, де терорист нахабно брехав про обстріл з боку ВСУ.

У цей момент Непогодін показав представнику окупантів непристойний жест.

"Ви що робите? Ідіть звідси!" - тут же закричав рупор Кремля Євген Попов.

Однак, навіть залишаючи студію, Непогодін продовжив ображати Безсонова словами і жестами.

"Цей так званий український експерт, Всеволод Непогодін, більш ніколи не з'явиться в нашій програмі", - сказала російська пропагандистка Ольга Скабєєва.

"Виходимо з того, що це неповага до глядачів російського телебачення і жителів Донбасу", - підкреслила вона, а Попов додав, що у людей можуть бути різні думки, але "так поводитися просто неприпустимо".

Пізніше Скабєєва прокоментувала скандальний інцидент на своєму Telegram-каналі. Вона обізвала українця негідником і запевнила, що таким не місце на її пропагандистській програмі.

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