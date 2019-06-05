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5 червня: інформаційні підсумки дня

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Похорон у цілковитій тиші

5-річного Кирила Тлявова, застреленого в голову 31-го травня під час п’яних забав поліцейських - поховали сьогодні в Переяславі-Хмельницькому. Напередодні тіло хлопчика забрали з київського моргу - в столиці нейрохірурги намагалися врятувати йому життя після тяжкого поранення. Бабусю забрала швидка, батько - ледь тримався на ногах від горя, у дворі і навколо панувала цілковита тиша - пише ВВС. Попрощатися з Кирилом прийшли більше ста людей - родичі, друзі родини і небайдужі мешканці. Біля місця, де був поранений хлопець, поклали квіти та іграшки. Їх також залишили і біля міського відділку поліції.

Сутичками та пораненнями завершилася напередодні акція Безкарність вбиває біля райвідділу поліції в Переяслав-Хмельницькому - постраждали двоє правоохоронців. Всього на акцію прийшли близько півсотні активістів. Серед них були й молодики в балаклавах, які кидали димові шашки, палили фаєри і розмальовували фарбою асфальт. А сьогодні міністр внутрішніх справ озвучив нову версію резонансного злочину, що стався у місті. Арсен Аваков заявив - у дитину, в яку поцілили 31 травня, стріляли з рушниці, а серед підозрюваних є жінка, яка й сховала зброю. Також, за його словами, правоохоронці, підозрювані у цьому злочині не використовували табельну зброю. Він повідомив - нині у вбивстві дитини п’ятеро підозрюваних. І додав - йти у відставку, як того вимагала обурена громадськість йти не збирається.

Курс Зеленського

Членство України в Європейському Союзі призведе до краху імперського проекту Росії - таке заявив Президент Володимир Зеленський на зустрічі з президентом Європейської ради Дональдом Туском. Він також зазначив, що європейська інтеграція гарантує Україні незалежність і добробут українців, прискорить економічне зростання. Окрім цього, високопосадовці підтвердили, що саміт Україна-ЄС відбудеться 8 липня у Києві. Про це йшлося під час спільної прес-конференції двох лідерів у Брюсселі.

Курс на повноправне членство в Європейському Союзі та НАТО залишається - незмінним. Про це Володимир Зеленський заявив напередодні на зустрічі із генеральним секретарем НАТО під час свого першого закордонного візиту до Брюсселя. За словами Зеленського, Київ розраховує на поновлення діалогу в рамках Комісії Україна-НАТО на всіх рівнях. Президент України запросив Північно-атлантичну раду провести своє засідання в Україні. Сьогодні у Володимира Зеленського заплановані зустрічі із головою Європейської Ради Дональдом Туском та головою європейської дипломатії – Федерікою Могеріні. На порядку денному – питання подальшої інтеграції України до євро-атлантичних структур, реформи та протистояння збройній агресії Росії.

Після зустрічі генсек НАТО анонсував масштабні навчання країн-членів Альянсу у Чорному морі за участю морськіх флотІв України. Вони відбудуться вже наступного місяця. За словами Єнса Столтенберга, це відповідь НАТО на агресивну політику Москви. Альянс посилює свою присутність у регіоні та надає всебічну підтримку Україні та Грузії.

Області без голів

Кабінет міністрів просить президента Володимира Зеленського звільнити одразу кількох очільників областей. Про це сказав на засіданні уряду 5 червня прем’єр-міністр Володимир Гройсман. Прізвища губернаторів при цьому прем’єр не назвав. Урядовці пояснили, що тимчасово обов’язки очільників областей будуть виконувати чинні заступники голів ОДА. У свою чергу, міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко повідомив Українській правді, що уряд затвердив подання на звільнення 13 обласних голів - Львівської, Донецької, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Волинської, Миколаївської, Сумської, Тернопільської, Хмельницької та Чернігівської.

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