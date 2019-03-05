5 березня: Огляд останніх новин, прогноз погоди, курси валют

Вівторок, 5 березня, в Україні буде дощовим. Опади очікуються практично по всій території країни, крім південних регіонів. При цьому температура повітря дещо знизиться. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Найтепліше буде на півдні України. Тут очікується до +14 градусів.

На заході буде до +11, в центральній частині країни - до +12, а на сході до +10. При цьому по всій території України очікується вітряна погода. У Києві в цей день - від +7 до +9 градусів і дощ.

Українська валюта продовжать зміцнюватися до всіх основних валют.

Огляд головних подій дня.

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