48 депутатів Ради вимагають від суду скасувати декомунізацію

48 депутатів Ради вимагають від суду скасувати декомунізацію60Читати матеріал російською
У вівторок, 21 травня, в Києві під будівлею Конституційного суду проходить мітинг проти скасування закону про декомунізацію.
У протестній акції беруть участь до півсотні представників партії "Свобода", "Правого сектора" та ініціативи "Захисти Україну", передає "Укрінформ".
Перевірити на конституційність закон "Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборона пропаганди їхньої символіки" просять 48 народних депутатів, 43 з яких представники фракції "Опозиційний блок", 4 з фракції "Відродження" і один представник БПП.
Згідно з Регламентом Конституційного Суду України, конституційне подання передано на вивчення в Секретаріат Суду.
Текст конституційного подання розміщений на офіційному сайті КСУ.
У поданні зібрано 48 прізвищ народних депутатів та зазначено, що лише 46 із них поставили свій підпис. Усі вони у минулому мали відношення до режиму Януковича – "Партії регіонів".
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