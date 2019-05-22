48 депутатів Ради вимагають від суду скасувати декомунізацію

У вівторок, 21 травня, в Києві під будівлею Конституційного суду проходить мітинг проти скасування закону про декомунізацію.

У протестній акції беруть участь до півсотні представників партії "Свобода", "Правого сектора" та ініціативи "Захисти Україну", передає "Укрінформ".

Перевірити на конституційність закон "Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборона пропаганди їхньої символіки" просять 48 народних депутатів, 43 з яких представники фракції "Опозиційний блок", 4 з фракції "Відродження" і один представник БПП.

Згідно з Регламентом Конституційного Суду України, конституційне подання передано на вивчення в Секретаріат Суду.

Текст конституційного подання розміщений на офіційному сайті КСУ.

У поданні зібрано 48 прізвищ народних депутатів та зазначено, що лише 46 із них поставили свій підпис. Усі вони у минулому мали відношення до режиму Януковича – "Партії регіонів".

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