Студія OBOZREVATEL: огляд міжнародних новин
Ведучі "Студії OBOZREVATEL" Марина Клим та Денис Похила у прямому етері ObozTV зробили огляд найцікавіших міжнародніх новин станом на ранок понеділка 16 грудня.
Джуліані заявив, що ексгенеральний прокурор України Шокін був двічі отруєний під час своєї роботи і був звільнений через тиск Байдена
Протести в Індії, кількість загиблих стрімко зростає
Ердоган заявив, що готовий до військового втручання в Лівію
Греті Тунберг забракло місця в німецькому потязі, тому вона їхала на підлозі
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