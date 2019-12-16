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16 грудня • оновлено в 14:05
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Студія OBOZREVATEL: огляд міжнародних новин

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Ведучі "Студії OBOZREVATEL" Марина Клим та Денис Похила у прямому етері ObozTV зробили огляд найцікавіших міжнародніх новин станом на ранок понеділка 16 грудня.

Джуліані заявив, що ексгенеральний прокурор України Шокін був двічі отруєний під час своєї роботи і був звільнений через тиск Байдена

Протести в Індії, кількість загиблих стрімко зростає

Ердоган заявив, що готовий до військового втручання в Лівію

Греті Тунберг забракло місця в німецькому потязі, тому вона їхала на підлозі

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