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4 січня: огляд українських та міжнародних новин

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Під Києвом розбійник нападав на перехожих.

У Польщі українець потрапив у серйозну ДТП.

У Києві перекриють міст через Дніпро.

Нова надзвичайна ситуація у Криму.

Південні штати США накрив крижаний шторм.

Таїланд спіткав найсильніший за півстоліття шторм.

Палата Представників демонстративно затвердила бюджет США та не виділив гроші на будівництво Стіни.

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