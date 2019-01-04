4 січня: огляд українських та міжнародних новин

4 січня: огляд українських та міжнародних новин107Читати матеріал російською
Під Києвом розбійник нападав на перехожих.
У Польщі українець потрапив у серйозну ДТП.
У Києві перекриють міст через Дніпро.
Нова надзвичайна ситуація у Криму.
Південні штати США накрив крижаний шторм.
Таїланд спіткав найсильніший за півстоліття шторм.
Палата Представників демонстративно затвердила бюджет США та не виділив гроші на будівництво Стіни.
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