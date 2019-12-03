4 липня в Арізоні
Щорічно кожне 4 липня в штаті Арізона відзначають знаменне свято - День незалежності США.
Люди роблять це по-різному.
свято в Арізоні
скріншот з відео
свято в Арізоні
скріншот з відео
Безліч людей збирається на схилі гори для того, щоб помилуватися неймовірним видовищем.
На вершину гори піднімають кілька автомобілів з метою розбити їх.
Організатори блокують кермо і педаль газу, після чого автомобіль розганяється по прямій, де його чекає трамплін і стремітельнрий політ до підніжжя гори.
свято в Арізоні
скріншот з відео
свято в Арізоні
скріншот з відео
Набравши максимальну швидкість, автомобіль летить зі схилу висотою понад 500 метрів і зустрічається з землею.
Вереск шин, рев потужних двигунів, а також звуки скла, що розбивається і металу - це те, що так захоплює американців, що зібралися заради цієї події.
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