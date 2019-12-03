Головна Новини
3 грудня • оновлено в 14:09
МоваЯзык
МедОбоз Головна

4 липня в Арізоні

32
Читати матеріал російською

Щорічно кожне 4 липня в штаті Арізона відзначають знаменне свято - День незалежності США.

Люди роблять це по-різному.

свято в Арізоні

свято в Арізоні

скріншот з відео

свято в Арізоні

свято в Арізоні

скріншот з відео

Безліч людей збирається на схилі гори для того, щоб помилуватися неймовірним видовищем.

На вершину гори піднімають кілька автомобілів з метою розбити їх.

Організатори блокують кермо і педаль газу, після чого автомобіль розганяється по прямій, де його чекає трамплін і стремітельнрий політ до підніжжя гори.

свято в Арізоні

свято в Арізоні

скріншот з відео

свято в Арізоні

свято в Арізоні

скріншот з відео

Набравши максимальну швидкість, автомобіль летить зі схилу висотою понад 500 метрів і зустрічається з землею.

Вереск шин, рев потужних двигунів, а також звуки скла, що розбивається і металу - це те, що так захоплює американців, що зібралися заради цієї події.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Insta OBOZ" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Insta OBOZ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини