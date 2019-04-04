4 квітня: прогноз погоди, курс валют, огляд останніх новин

4 квітня: прогноз погоди, курс валют, огляд останніх новин276Читати матеріал російською
В Україні на Благовіщення Пресвятої Богородиці в неділю, 7 квітня, очікується тепла погода з опадами: з Польщі прийде атмосферний фронт, який принесе в західні області дощі, а з другої половини дня дощі поширяться і на північну частину, включно з Києвом.
Температура вночі становитиме 1-7 градусів тепла; вдень 9-15°, на півдні України повітря прогріється місцями до +17 °. У Києві 7 квітня вночі прогнозується 1-6 градусів тепла, вдень 10-15°.
Гривня продовжує знижуватися до всіх основних валют.
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