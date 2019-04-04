4 квітня Поребрик News: і не годують, і нічого надіти - чому росіяни перестали ходити в гості один до одного

У Кремлі обурюються з приводу песимістичних настроїв росіян, які знайшли своє відображення в останніх офіційних даних Росстату. Інформація про матеріальні можливості, про які громадяни "Країни,що встала з колін" повідомили державним статистам, не влаштувала Кремль. Так, 79,5% сімей не завжди можуть дозволити собі придбати необхідний мінімум товарів, третина з яких не може собі дозволити купити навіть взуття по сезону, 49,1% не може дозволити тижневу відпустку поза домом щороку, а 25% не може дозволити собі запросити гостей на сімейне торжество, 21,1% не може дозволити собі фрукти в будь-який час року.

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