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12 листопада • оновлено в 12:54
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Експерт прокоментував заяви Сивохо щодо реінтеграції Донбасу

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Ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука у прямому етері на ObozTV прокоментував потребу у КПВВ на Донбасі.

"Існування КПВВ - це певний режим перетину лінії розмежування. Він обумовлений двома чинниками, один з яких - безпека. На жаль, ми вже маємо чимало прикладів, коли люди, які перетинають лінію розмежування, використовують цей процес не для того, щоб поліпшити положення нашої країни. Були випадки терактів, і ці випадки не поодинокі. Тому існування таких запобіжників як контрольні пункти в'їзду-виїзду, з моєї точки зору, абсолютно виправдані та необхідні", - заявив він.

"У чому я можу погодитися із тезами Сивохо - це у тому, що необхідно змінити порядок перетину. Ми з цією пропозицією виходили ще рік тому. Цей документ був абсолютно готовий, але Кабмін на чолі з Володимиром Гройсманом на останньому засіданні не встиг його затвердити. Мова про принципові зміни в переліку речей, які дозволені. На сьогоднішній день його треба змінити і ввести перелік речей, які заборонені. Ми запропонували, і досить тривалий час йшла ця дискусія, щоб принципово змінити підхід - перейти від переліку дозволених до переліку заборонених речей. Це єдине, що я бачу можливим у реалізації того, про що говорив Сивохо", - додав Тука.

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Георгій Тука
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