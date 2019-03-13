39 кандидатів: як не помилитися

Майже метр. Такі бюлетені отримають українці за три тижні. Цього року на пост керівника держави претендуватиме рекордна кількість кандидатів. Минулого тижня кількість бажаючих скоротилася. П’ятеро кандидатів заявили, що залишають перегони. Зокрема Андрій Садовий, Дмитро Гнап та Дмитро Добродомов зняли свої кандидатури на користь Анатолія Гриценко, а Євген Мураєв - на користь Олександра Вілкула. Просто зняв свою кандидатуру Сергій Кривонос. Відтак в бюлетені буде 39 прізвищ. Як не заплутатися? І як проходить голосування в інших країнах.

39 замість 44. Саме стільки прізвищ буде в бюлетені. І тепер він виглядатиме приблизно ось так. 80 сантиметрів. Найдовший за всю історію президентських перегонів виборчий бюлетень. Чи знають українці всіх кандидатів зараз перевіримо.

Бюлетень довжиною 80 сантиметрів — не аби яка незручність для виборців. Передусім важливо не переплутати рядки та проголосувати за свого обранця.

У США найскладніша система виборів в світі. Спершу представники партій змагаються між собою за право бути кандидатом від політсил. На цьому етапі голосують громадяни. Такі перегони називаються праймеріз. Їхні переможці і стануть претендентами на президентське крісло. А на основному голосуванні американці обирають виборщиків. Це політики, які обіцяють проголосувати за конкретного кандидата.

Найпростіше в Північній Кореї. Вибори наче і є , але кандидат завжди один. Теперішній правитель. Жодної інтриги та дебатів, а явка завжди 100%.

Висока явка завжди і на виборах президента в Австралії. Оскільки волевиявлення в країні обов'язкове. Не прийшов на дільницю отримав штраф. Карають грошима за неявку на дільницю ще у 22 країнах світу, в тому числі європейських. Подекуди штраф складає аж до 200 доларів.

А ще у більшості розвинених країн світу відмовляються від паперових бюлетенів. Громадяни Естонії можуть віддати свій голос на виборах через Інтернет. Для цього потрібно мати ID-карту, пристрій для її зчитування та вихід в мережу. Також можна проголосувати зі смартфона, використовуючи спеціальну SIM-карту. Голоси рахує комп’ютер, тому результат виборів відомо одразу ж після голосування.

В Україні ж за інформацією ЦВК, вибори президента коштуватимуть 2 мільярди 355 мільйонів гривень. Значні витрати йдуть на організацію роботи виборчих дільниць та підрахунки голосів.

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