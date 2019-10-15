''План Б'' щодо Донбасу: коментарі військового експерта

Керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко у прямому ефірі ObozTV прокоментував заяви щодо "плану Б" у питаннях врегулювання війни на Донбасі.

Він заявив, що зараз спостерігає намагання розділити плани, які є у влади.

"План перший - це продовження ініціатив попередників щодо реалізації Мінських домовленостей, які, на мій погляд, себе давно вичерпали. Але, якщо ми подивимося навіть за хронологією заяв пана міністра закордонних справ, то стає зрозуміло, що навіть у нього оптимізму щодо факту зустрічі у Нормандському форматі до кінця цього року залишається все менше і менше, тому що планували спочатку у вересні, потім ми чули, що у жовтні, зараз нам кажуть, що в середині листопада. А якщо в листопаді зустріч не відбудеться, у грудні, мабуть, теж, тому що у грудні вже починається різдвяно-новорічний період в Європі", - зазначив Мусієнко.

Тому і почалися розмови про "план Б", тобто про введення миротворчої міссії на Донбас, пояснив експерт. Він також дав коментарі стосовно можливого формату цієї місії.

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