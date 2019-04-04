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33 причини спалити роман у віршах Олександра Пушкіна ''Євгеній Онєгін''

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В цей день, в 1850 році, продаж в Санкт-Петербурзі в магазині Смирдина надійшло перше повне видання "Євгенія Онєгіна" Олександра Пушкіна, яке, за словами В. Г. Бєлінського, можна назвати "енциклопедією російського життя і найвищою мірою народним твором" .

Але, якщо згадати, куди в цей час рухався весь цивілізований світ, яку суспільно корисну життя проводив цей бідний дворянин і вбивця, приходиш до висновку, що ця книга надзвичайно шкідлива.

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