30 жовтня: Огляд останніх новин, прогноз погоди, курси валют

30 жовтня: Огляд останніх новин, прогноз погоди, курси валют32Читати матеріал російською
В Україні у вівторок, 30 жовтня, очікується суха тепла погода. Температура повітря досягне +20 градусів. У вівторок скрізь без опадів, температура повітря + 13 ... + 18 градусів, на півдні, південному сході і в центрі до +20 градусів. У північних районах і на північному сході + 10 ... + 12 градусів.
Незначні геомагнітні збурення.
Гривня зміцнюється, але ЄВРО незначно виправив вчорашнє падіння.
Зливи затоплюють Італію: є жертви, Венеція на 75% пішла під воду.
Ангела Меркель йде з великої політики.
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