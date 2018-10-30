30 жовтня: Огляд останніх новин, прогноз погоди, курси валют

В Україні у вівторок, 30 жовтня, очікується суха тепла погода. Температура повітря досягне +20 градусів. У вівторок скрізь без опадів, температура повітря + 13 ... + 18 градусів, на півдні, південному сході і в центрі до +20 градусів. У північних районах і на північному сході + 10 ... + 12 градусів.

Незначні геомагнітні збурення.

Гривня зміцнюється, але ЄВРО незначно виправив вчорашнє падіння.

Зливи затоплюють Італію: є жертви, Венеція на 75% пішла під воду.

Ангела Меркель йде з великої політики.