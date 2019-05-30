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30 травня Поребрик News: В США розкрито ще одне порушення Росією міжнародних договорів

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Розвідувальні агентства США звинуватили Росію у випробуванні ядерної зброї малої потужності всупереч міжнародним домовленостям.

Зокрема з подібними заявами виступив директор військової розвідки Пентагону генерал-лейтенант Роберт Ешлі, передає "Радіо Свобода".

"США вважають, що Росія, ймовірно, не дотримується мораторію на ядерні випробування", — наголосив генерал.

Роберт Ешлі зазначив, що РФ "не бажає підтверджувати", що вона дотримується Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань 1996 року.

Водночас постпред РФ при міжнародних організаціях у Відні Михайло Ульянов заявив ТАСС, що РФ дотримується мораторію на проведення ядерних випробувань.

"Ми з кінця 80-х років у добровільному, односторонньому порядку встановили мораторій на проведення ядерних випробувань. Ми його дотримуємося", — стверджує він.

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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Как думаете нацисты, через сколько развалится стеклянный мост, и какую заподлянку вам ворам приготовили авторы, которых вы обокрали?))))
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