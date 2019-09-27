30-річний ювілей насіннєвого заводу "Зоря"

Посіяти та отримати рівномірні сходи, врятувати від злив чи засухи під час росту, проконтролювати вологість зерна при збиранні.

Кукурудза – вибаглива, але вкрай потрібна Україні культура. Вітчизняні аграрії вже кілька років активно працюють над зменшенням залежності від вартості та якості імпортного насіннєвого матеріалу. Але збирати гарні врожаї на своїх землях щороку не легко, - погода вносить свої корективи.

Закритий цикл виробництва насіння кукурудзи в Україні, має агрохолдинг Укрлендфармінг, який Щороку на власних площах сіє близько 1500 га ділянок гібридизації кукурудзи. Зібране насіння використовується, як для власних, так і потреб інших компаній. Але успіх це не лише кількість зібраного насіння і його генетика. Успіх – це якісне, так зване, дороблене насіння та його збереження. В цій справі одним з лідерів є насіннєвий завод в селі Зоря Рівненської області, який нещодавно відсвяткував 30-ти річний ювілей. Його збудували ще у 1989 році, а сьогодні цей об’єкт має стратегічне значення для аграріїв України, які стали практично незалежні від імпортного насіннєвого матеріалу.

Фахівці Агро холдингу Укрлендфармінг модернізували і осучаснили завод. Працюють тут на німецькому обладнанні. Це єдиний завод в Україні, що може прийняти та просушити 36 тисяч тон сирих початків кукурудзи за сезон. ще одна перевага - склади готової продукції, загальною площею понад 5 тисяч кв. м, і зерносховища, які дозволяють забезпечити безперебійний процес доробки насіння, а головне забезпечення українських аграріїв якісним посівним матеріалом.

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