3 червня: прогноз погоди, курс валют, огляд останніх новин

Прогноз погоди

У понеділок, 3 червня, в Україні на більшість території буде спекотна і сонячна погода, але місцями пройдуть грозові дощі.

У Укргідрометцентрі відзначили, що в окремих районах півдня і сходу країни буде спостерігатися град і шквали 15-20 м/сек. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/сек. В середньому температура вночі 12-17 градусів тепла, в південній частині 17-22 вище нуля. Вдень очікується 25-30 з позначкою плюс, на Прикарпатті + 19 + 24. У Києві 3 червня буде без опадів. Температура вночі 15-17, вдень 27-29 градусів тепла.

У вівторок, 4 червня по Україні знову пройдуть короткочасні дощі, грози. Вітер східний, 5-10 м/сек. Температура вночі + 12 + 17, у південних областях + 15 + 20. Вдень очікується + 24 + 29, на Прикарпатті 20-23 вище нуля. У столиці 4 червня також очікується короткочасний дощ, гроза. Вітер східний, 5-10 м/сек. Температура вночі 14-16, вдень 26-28 з позначкою плюс.

Пленарний тиждень парламенту: законотворчій план Верховної Ради.

Верховна Рада має намір розглянути у другому читанні законопроект про тимчасові слідчі комісії з нормами про імпічмент та новий Виборчий кодекс, до якого подано понад 4 тис. поправок.

Починаючи з вівторка, 4 червня, нардепи хочуть завершити розгляд трьох варіантів законопроектів про сільгоспкооперацію, які почали обговорювати пленарного четверга, 30 червня.

Заплановано розгляд у другому читанні ще кількох законопроектів: про залучення інвестицій у розвиток індустріальних парків, поводження з радіоактивними відходами, посередництво в працевлаштуванні за кордоном, охорону культурної спадщини. Депутати збираються розглянути законопроекти з підвищення штрафу зі 136 до 2550 грн за безпідставну відмову від передбаченого законом пільгового перевезення громадян, а також проект збільшення штрафів за ігнорування ременів безпеки.

Насамкінець - низка проектів постанов про перейменування населених пунктів.

Якщо встигнуть, народні депутати проголосують за законопроект про ідентифікацію та реєстрацію тварин.

У п’ятницю, 7 червня, традиційно відбудеться "Година запитань до уряду".

Поліцейським повідомили про підозру

Для поліцейських Переяслав-Хмельницького, які напідпитку з пістолета поранили 5-річного хлопчика в голову - проситимуть цілодобовий домашній арешт, кажуть у прокуратурі Київщини. Напередодні їм оголосили про підозру. Правоохоронцям закидають необережне тяжке тілесне ушкодження. 31 травня вони, напідпитку, вирішили постріляти з пістолета по металевих банках у місці, де могли перебувати люди. У результаті поліцейські поцілили в голову 5-річного хлопчика, який грався на дитячому майданчику. Він зараз у тяжкому стані. За словами бабусі малюка: куля побила череп і застрягла в мозку. Лікарі не можуть її дістати. Жінка припускає - заряд з пістолета можуть лишити в голові дитини. Правоохоронці свою провину визнали, однак, хто з них поранив хлопчика – не знають. Мовляв, були дуже п'яні.

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