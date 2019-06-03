ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
МедОбозГоловна

3 червня: прогноз погоди, курс валют, огляд останніх новин

63Читати матеріал російською

Прогноз погоди

У понеділок, 3 червня, в Україні на більшість території буде спекотна і сонячна погода, але місцями пройдуть грозові дощі.

У Укргідрометцентрі відзначили, що в окремих районах півдня і сходу країни буде спостерігатися град і шквали 15-20 м/сек. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/сек. В середньому температура вночі 12-17 градусів тепла, в південній частині 17-22 вище нуля. Вдень очікується 25-30 з позначкою плюс, на Прикарпатті + 19 + 24. У Києві 3 червня буде без опадів. Температура вночі 15-17, вдень 27-29 градусів тепла.

У вівторок, 4 червня по Україні знову пройдуть короткочасні дощі, грози. Вітер східний, 5-10 м/сек. Температура вночі + 12 + 17, у південних областях + 15 + 20. Вдень очікується + 24 + 29, на Прикарпатті 20-23 вище нуля. У столиці 4 червня також очікується короткочасний дощ, гроза. Вітер східний, 5-10 м/сек. Температура вночі 14-16, вдень 26-28 з позначкою плюс.

Пленарний тиждень парламенту: законотворчій план Верховної Ради.

Верховна Рада має намір розглянути у другому читанні законопроект про тимчасові слідчі комісії з нормами про імпічмент та новий Виборчий кодекс, до якого подано понад 4 тис. поправок.

Починаючи з вівторка, 4 червня, нардепи хочуть завершити розгляд трьох варіантів законопроектів про сільгоспкооперацію, які почали обговорювати пленарного четверга, 30 червня.

Заплановано розгляд у другому читанні ще кількох законопроектів: про залучення інвестицій у розвиток індустріальних парків, поводження з радіоактивними відходами, посередництво в працевлаштуванні за кордоном, охорону культурної спадщини. Депутати збираються розглянути законопроекти з підвищення штрафу зі 136 до 2550 грн за безпідставну відмову від передбаченого законом пільгового перевезення громадян, а також проект збільшення штрафів за ігнорування ременів безпеки.

Насамкінець - низка проектів постанов про перейменування населених пунктів.

Якщо встигнуть, народні депутати проголосують за законопроект про ідентифікацію та реєстрацію тварин.

У п’ятницю, 7 червня, традиційно відбудеться "Година запитань до уряду".

Поліцейським повідомили про підозру

Для поліцейських Переяслав-Хмельницького, які напідпитку з пістолета поранили 5-річного хлопчика в голову - проситимуть цілодобовий домашній арешт, кажуть у прокуратурі Київщини. Напередодні їм оголосили про підозру. Правоохоронцям закидають необережне тяжке тілесне ушкодження. 31 травня вони, напідпитку, вирішили постріляти з пістолета по металевих банках у місці, де могли перебувати люди. У результаті поліцейські поцілили в голову 5-річного хлопчика, який грався на дитячому майданчику. Він зараз у тяжкому стані. За словами бабусі малюка: куля побила череп і застрягла в мозку. Лікарі не можуть її дістати. Жінка припускає - заряд з пістолета можуть лишити в голові дитини. Правоохоронці свою провину визнали, однак, хто з них поранив хлопчика – не знають. Мовляв, були дуже п'яні.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Студія OBOZREVATEL" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Студія OBOZREVATELЕфіри Oboz TVПряма трансляція
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини