3 червня Порєбрік News: В Росії обурилися через Жукова

У Росії обурилися, що активісти звалили пам'ятник радянському маршалу Георгію Жукову в Харкові. Журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов опублікував у своєму мікроблозі в Twitter відео, а підписники підтримали його гнів.

"У Харкові під крик "Україно! Україно!" скинули з п'єдесталу пам'ятник Георгію Жукову: Тільки з мертвими солдатами і можуть воювати", – написав Смирнов.

У коментарях під постом пропагандиста аудиторія розділилася. Багато хто обурювався тим, що відбувається в Україні. Але їм в протиставлення деякі похвалили дії активістів, закликавши росіян брати з них приклад.

"Вандали! Люди без майбутнього", "Україна – це "нацизм", "Кажуть, якщо Бог хоче покарати, то він позбавляє розуму. Думаю, що в даному випадку і з країною в цілому, той самий випадок", – обурилися росіяни.

"Молодці! Самі вирішують. А тут болото бл*дське з "дідами, які воювали", "Молодці українці, вільний народ! А не як ці холопи і терпіли терплять міст Кадирова у Пітері", "У в*ти рве пе*дак", – пожартували інші користувачі в мережі.

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