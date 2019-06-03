ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
МедОбозГоловна

3 червня Порєбрік News: В Росії обурилися через Жукова

30Читати матеріал російською

У Росії обурилися, що активісти звалили пам'ятник радянському маршалу Георгію Жукову в Харкові. Журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов опублікував у своєму мікроблозі в Twitter відео, а підписники підтримали його гнів.

"У Харкові під крик "Україно! Україно!" скинули з п'єдесталу пам'ятник Георгію Жукову: Тільки з мертвими солдатами і можуть воювати", – написав Смирнов.

У коментарях під постом пропагандиста аудиторія розділилася. Багато хто обурювався тим, що відбувається в Україні. Але їм в протиставлення деякі похвалили дії активістів, закликавши росіян брати з них приклад.

"Вандали! Люди без майбутнього", "Україна – це "нацизм", "Кажуть, якщо Бог хоче покарати, то він позбавляє розуму. Думаю, що в даному випадку і з країною в цілому, той самий випадок", – обурилися росіяни.

"Молодці! Самі вирішують. А тут болото бл*дське з "дідами, які воювали", "Молодці українці, вільний народ! А не як ці холопи і терпіли терплять міст Кадирова у Пітері", "У в*ти рве пе*дак", – пожартували інші користувачі в мережі.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Бурчук LIVE" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Бурчук LIVEЕфіри Oboz TVПряма трансляціяПорєбрік News
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини