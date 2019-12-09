Частина червоних ліній вже перейдена: Ахтем Чийгоз

Народний депутат України від фракції "Європейська солідарність" Ахтем Чийгоз у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував зустріч у нормандському форматі, а також те, що саме 9 грудня відзначають День пам'яті жертв геноциду.

"Я думаю, що для нас неприємний варіант - це коли все підвисне. Тому що та риторика і дії, які були перед зустріччю в нормандському форматі, вони не дають чітких посилів не лише суспільству, а й нашим партнерами та ворогам. Не було достатньої уваги до судів, які ми виграли і цим посилили наші міжнародні позиції. Це і повернення наших кораблів і наших моряків. Тут вже інша ситуація, тут вже не заховаєшся за тими 73%, за якими президент завжди ховався. Нас зараз підвели до такого стану, коли ми маємо радіти вже тому, що президент не перейде якісь там червоні лінії, частина з яких вже перейдена, до речі", - заявив Чийгоз.

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