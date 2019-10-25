Українська держава не піклується про авіаринок: президент МАУ

Президент авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" у прямому етері ObozTV прокоментував можливість державної авіакомпанії бути ефективною на ринку авіаперевізників.

"Авіація є дуже складним бізнесом, який чутливий до усіх можливих ризиків, які є у ринковій економіці. Тому на скільки держава буде здатною ефективно керувати авіакомпанією, я не можу судити. Такі державні авіакомпанії залишились лише у тих країнах, де держава піклується про умови роботи авіаційного ринку, тобто якщо зацікавленість держави вкрай висока, то є сенс створювати державну авіакомпанії та підтримувати її. А в тих країнах, де держава створює умови та не втручається, там працює ринок приватних компаній. У нас держава про це не піклується", - заявив Дихне.

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