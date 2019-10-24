Склад Ради Безпеки ООН не змінювався вже більше 70 років: експерт з міжнародних питань

Експерт з міжнародних питань Андрій Каракуц у прямому етері ObozTV прокоментував ефективність роботи ООН.

Він зазначив, що організація існує вже понад 70 років, і всі ці роки її ефективність ставилась під сумнів.

"Ще у 50-ті роки, коли вперше були введені миротворчі війська ООН, потім величезна кількість конфліктів у Африці. Фактично, дуже мало випадків, коли втручання ООН призводило до вирішення конфліктів. (Друга світова – ред.) війна закінчилася 74 роки тому, але ось склад Ради Безпеки – головного органу – він залишається незмінним з того часу. Дуже давно вже Англія та Франція не є імперіями. РФ це вже не СРСР. Відповідно, всі зміни, які відбуваються в світі, вони не відображаються у цій організації, навпаки, вона продовжує існувати таким чином, що ці країни можуть блокувати ті рішення, які їм не подобаються", - заявив він.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram