Пропагандистські міфи Московського патріархату: священник розповів, як захиститись

Священик ПЦУ, кандидат наук з богослов'я Іван Сидор розповів про міфи, які створює російська пропаганда і методах боротьби з ними.

Головний міф московського патріархату, на думку отця Івана, полягає в тому, що він називає себе не російською, а руською церквою, хоча у ті часи, коли хрестилася Русь, Москви ще не було, додав священик.

Отець Іван зазначив, що в якості боротьби з московською пропагандою ПЦУ закликає своїх священиків бути активними користувачами соціальних мереж, адже саме там молоді люди проводять велику кількість часу, і саме завдяки соціальним мережам церква може стати ближче до вірян.

Він також зазначив що, якщо бути з вірянами відвертими, то вони самі зможуть побачити, якій церкві варто довіряти.

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